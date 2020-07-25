Altın 1.900 doları aştı

Dünyada artan siyasi gerilim ve küresel büyümeye ilişkin endişeler altındaki ralliyi destekleyince, spot altının ons fiyatı dün 2011'den bu yana ilk kez ilk kez 1.903 dolara tırmandı. Böylece aynı yıl gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.921 dolara biraz daha yaklaşan altın, üst üste yedinci haftada da yükseliş yakaladı. Fiyatlar perşembe günü 1.898 dolara kadar çıkmıştı. Azalma işaretleri göstermeyen koronavirüs pandemisinin ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesi ve ABD ile Çin arasında son dönemde iyice artan gerginlik, altına yönelik talebi artıran etkenlerden. Öte yandan, Mobius Capital Partners'ın kurucularından ünlü yatırımcı Mark Mobius da önceki gün altın almaya devam edeceğini söyledi. UBS Group, eylül sonuna kadar altın tahminini ons başına 2.000 dolara çıkardı. Bank of America stratejistleri, EPFR Global'in verilerini işaret ederek, değerli metaller fonlarına 22 Temmuz haftası 3.8 milyar dolarla tarihin ikinci en büyük haftalık girişinin gerçekleştiğini belirtti.