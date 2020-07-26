Halkbank hayalleri değil ödemeleri erteliyor

Halkbank "Önce Halk, Sonra Bankayız" dedi, seyahat ve turizm harcamaları için yaz mevsimine özel 6 ay ödemesiz Tatil Destek Kredisi imkânı getirdi. Büyük avantajlar sunan Tatil Destek Kredi Paketi'nden maaşını Halkbank'tan alan emekli ve Bordro24 müşterileri ile Halkbank BES müşterileri yararlanabiliyor. Halkbank müşterileri bu krediyle, anlaşmalı seyahat firmalarında yapacakları tatil ve seyahat harcamaları için 36 ay vade seçeneğiyle finansman desteği alabiliyor. Tatil Destek Kredisi, Halkbank ile anlaşmalı seyahat acentelerinden yapılan tatil paketi satın alım işlemlerinde, 10 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor. Kredi tutarının yüzde 80'inin konaklama bedeli olarak acenteye iletildiği bu üründe, kalan yüzde 20'lik kısım tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşteri hesabına aktarılıyor. Kredinin ilk taksitinin acente, ikinci taksitinin ise Halkbank tarafından ödeneceği kredi, 6 ay ödemesiz olduğu için müşteriler taksitlerini krediyi kullandıktan tam 9 ay sonra ödemeye başlıyor. Başvuruların anlaşmalı seyahat acenteleri tarafından Halkbank'a iletildiği avantajlı kredinin faizi ise müşteriye aylık %0,67 oranına denk geliyor. Anlaşmalı seyahat firmaları: ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur, Gezinomi, Tatil Sepeti... Tatil Destek Paketi ile müşterilerinin tatil hayallerini ertelemesinin önüne geçen Halkbank, Paraf ve Parafly bireysel kredi kartı sahiplerine de bir kampanya geliştirdi. Kampanya kapsamında, Paraf kart sahipleri turizm sektöründeki anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları yurtiçi tatil alışverişlerinde ilk 3 ay geri ödemesiz, 15 ay vade farksız taksit avantajına sahip oldu. Kampanyaya dâhil firmalar; ETS, Gezinomi, Jolly, Tatil- Budur, MNG Turizm, Tatil. com, Tatilsepeti, Touristica, Pronto Tour, YKM Turizm ve ParaflyTravel.