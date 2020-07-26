ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak? İşte tüm detaylar

Tüm dünyada etkili olan covid-19 (koronavirüs) salgını otomotiv sektörünü de sekteye uğratmaya devam ediyor. Öyle ki salgın sebebiyle otomobil fabrikalarında üretim durması sebebiyle, sıfır kilometre otomobil almak amacıyla bayilere gidenler araç teslimi için 2 ila 3 ay beklemek durumunda kalıyor. Salgın sürecinde sıfır KM araç bulamayanlar ikinci el otoya yönelmek istese de piyasadaki araçların fiyatları da normalden yüksek seviyede. Bu gelişme sonucunda vatandaşlarımız ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? Sorularına ilişkin cevap aramaya başladı.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI? 2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı bir açıklamada ÖTV indiriminin bu yıl içinde beklenmediğini belirtmişti. Ancak konuya ilişkin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında içeriğimizde yer alacak...