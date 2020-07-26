ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak? İşte tüm detaylar

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indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak? İşte tüm detaylar

Dünya genelinde etkisini sürdüren coronavirüs pandemisi otomotiv sektöründe de olumsuz etkiler yarattı. İkinci el ya da sıfır kilometre otomobil almayı planlayanlar gerek otomobil markalarının resmi sitelerinde gerekse ikinci el otomobil satışı yapılan oto pazarları ve internet sitelerinde otomobillerin fiyatlarının normal şartlar altındaki piyasalarından oldukça yüksek seviyede olduğunu görüyor. Bankalar tarafından yerli üretim otomobillere tanınan kredi faiz oranı indirimleri araç alımlarında kolaylık yaşatsa da yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar 2020 yılında indirimi olup olmayacağını merakla bekliyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız , ne zaman olacak? Sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 19:15 ABONE OL
ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

Tüm dünyada etkili olan covid-19 (koronavirüs) salgını otomotiv sektörünü de sekteye uğratmaya devam ediyor. Öyle ki salgın sebebiyle otomobil fabrikalarında üretim durması sebebiyle, sıfır kilometre otomobil almak amacıyla bayilere gidenler araç teslimi için 2 ila 3 ay beklemek durumunda kalıyor. Salgın sürecinde sıfır KM araç bulamayanlar ikinci el otoya yönelmek istese de piyasadaki araçların fiyatları da normalden yüksek seviyede. Bu gelişme sonucunda vatandaşlarımız indirimi olacak mı, ne zaman olacak? Sorularına ilişkin cevap aramaya başladı.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI? 2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı bir açıklamada ÖTV indiriminin bu yıl içinde beklenmediğini belirtmişti. Ancak konuya ilişkin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında içeriğimizde yer alacak...

ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

EYLÜL SONRASI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA "DENGELENME" BEKLENTİSİ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.

Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu.

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.

ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

"HERKESİN ŞU ANDA, AYNI ANDA İSTEDİĞİ ARABAYI ALMA ŞANSI YOK"

Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.

Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASADA YETERİNCE İKİNCİ EL ARAÇ DA YOK"

İkinci el araçta fiyatların yükselmesinin başka bir nedeninin de piyasada yeterince ikinci el araç bulunmaması olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun da altında yatan neden, operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu. Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir."

ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.

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ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak? İşte tüm detaylar
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