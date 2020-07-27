Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Selçuk kamu işçilerine müjde: İlave tediyeleri ne zaman yatacak?

| kamu işçilerine müjde: İlave tediyeleri ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ödemeleri ile ilgili açıklamasında bulundu. , kamuda istihdam edilen işçilerin ilave tediyelerinin bugün ödeneceğini belirtti. Selçuk ayrıca son ödemenin ise 14 Aralık tarihinde olacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:17 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika | Bakan Selçuk kamu işçilerine müjde: İlave tediyeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek." dedi.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak, her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti. Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Selçuk kamu işçilerine müjde: İlave tediyeleri ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA