Sanayi Model Fabrika ile şaha kalkacak

Türkiye sanayisine yeni bir soluk getirmesi beklenen ve yedi ilde hayata geçirilen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) yatırımları tüm hızıyla sürerken, Gaziantep'te fabrika açılışı için geri sayım başladı. Yatırımda son aşamaya geldiklerini ve önümüzdeki ay sonu itibarıyla eğitimlerin verilmeye başlayacağını müjdeleyen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Buranın uygulamaya alınması Gaziantep, bölge ve ülke sanayisinin dönüşümüne büyük katkı sunacak. Hedefimiz, en rekabetçi 10 şehir arasında yer alan şehrimizi 5 yılda ilk 5'e sokmak" diye konuştu.12 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen fabrikada işverenlere, beyaz ve mavi yakalılara yalın üretim tekniklerini geliştirme, verimlilik artışı ve dijitalleşme konusunda hem danışmanlık hem de eğitim verilecek. Tüm dünyada üretim modellerinin hızlı bir değişim gösterdiğini söyleyen Ünverdi, "Bu nedenle bizim de yeni çağa yönelik atılımlar gerçekleştirmemiz lazım. Bu fabrikayla sanayide dönüşüm hamlesi başlatıyoruz. Şehrimizi endüstri 4.0 ve dijital çağa hazırlıyoruz" dedi. Öte yandan KOSGEB model fabrikadan danışmanlık hizmeti alacak firmalara 70 bin liraya kadar destek verecek. Ünverdi, söz konusu fabrikanın işleyiş sürecinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi ile de işbirliği planlarının olduğunu anlattı.Gaziantep'li sanayicilerinin üretimi ve yatırımı önceleyerek çalıştıklarını söyleyen Ünverdi, "Gaziantep özel sektör yatırımlarıyla büyüyen bir şehir. Hemen her gün 1-2 firma beni arıyor. 'Gaziantep'e yatırım yapmak istiyoruz, yer bulma konusunda bize yardımcı olur musun Başkan' diyorlar. İş dünyasının yatırım iştahında ciddi bir artış görüyorum. Ancak mevcut OSB'mizde bunu karşılamamız imkânsız" dedi. Artan yatırım talebini karşılamak için Gaziantep- Kilis sınırları içinde 50 milyon metrekarelik alana kurulacak PolateliŞahinbey OSB yatırımı iki şehir için büyük önem taşıyor. Kilis'in 6'ncı Bölge teşvikleri kapsamına girdiğini hatırlatan Ünverdi, "Hedefimiz 2021'de altyapıyı tamamlayarak arsa tahsisini gerçekleştirmek. Bu bölgenin yüzde 40'ını yabancı yatırımcılara tahsis etmeyi planlıyoruz" dedi. OSB alanının yüzde 98'inin Hazine arazisi olduğu bilgisini veren Ünverdi, ilk kazmayı vurmak için gün saydıklarını ve ilk etapta 9.5 milyon metrekarelik alanın altyapı yatırımlarına başlayacaklarını söyledi.Bölge için Adıyaman'dan başlayıp İskenderun'a kadar uzayacak Hassa-Dörtyol Tünel ve Otoyol Projesi'nin büyük heyecan yarattığını hatırlatan Ünverdi, "Amanos Tüneli'nin açılmasıyla İskenderun Limanı'na uzaklığımız 87 kilometreye düşecek. Yani bir anlamda denizi sanayicilerin ayağına getireceğiz. Tüm dünyaya ulaşmak anlamında bu proje büyük önem taşıyor" dedi. Ünverdi, bu yatırımla global yatırımcılar için de şehrin cazibesinin artacağını vurguladı.Öte yandan Gaziantep Sanayi Odası ile SAHA Istanbul işbirliğinde şehirdeki genç işadamları ve yöneticilere yönelik, Harvard ve Stanford gibi dünyanın en üst düzey 15 üniversitesinin MBA programlarından derlenen SAHA MBA programı düzenlenecek. Video konferans ve yüzyüze verilecek eğitimleri Model Fabrika ile destekleyeceklerini söyleyen Ünverdi, "Sanayimizi endüstri 5.0'a hazırlayacağız. Eğitimlerin rekabet gücünü daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum" dedi.