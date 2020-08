Dakikada 6 milyon TL kredi

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından bu yana, gerek pandemi sürecinde gerekse de 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde uyguladıkları kampanyalarla küçük esnaftan sanayiciye, KOBİ'lerden tüketiciye toplumun her kesimini rahatlatan kamu bankaları, sağladıkları finansmanla toparlanmanın da tetikleyicisi oldular. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, mart sonundan 24 Temmuz'a kadar olan dönemde bankacılık sisteminin sağladığı TL kredinin yüzde 61'ine imza attı.BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün mart sonunda 1 trilyon 798 milyar lira olan TL kredi hacmi, 24 Temmuz'da 2 trilyon 179 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kredi hacmindeki artış 381 milyar TL, artış oranı ise yüzde 21.1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kamu bankalarının TL kredi hacmi 233 milyar lira artarak 783.5 milyar liradan 1 trilyon 16 milyar liraya çıktı. Kamu bankaları bu dönemde verilen her 100 liralık kredinin 61 lirasını verdi.31 Mart-24 Temmuz arasındaki 77 iş günü dikkate alındığında, kamu bankalarının günde ortalama 3 milyar 28 milyon lira finansman desteği sağladığı dikkat çekti. Kamu bankalarının her iş saatinde sağladığı kredi 356.3 milyon TL, dakika başı kredi artışı ise 5 milyon 938 bin TL olarak gerçekleşti. Üç kamu bankasının mart sonunda yüzde 43.5 olan TL kredilerdeki pazar payı, 24 Temmuz'da yüzde 46.6'ya çıktı.Ülke bilançosunu kendi bilançolarının önüne koyarak toplumun rahat bir nefes almasını sağlayan kamu bankaları, bunu yaparken kârlılıkta da rakiplerine fark attı. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün geçen yılın ilk yarısında 24 milyar 896 milyon TL olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24 artarak 30 milyar 873 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde kamu mevduat bankalarının kârı yüzde 109 artarak 9 milyar 447 milyon liraya ulaştı. Kamu mevduat bankalarının sistemin kârındaki payı yüzde 18'den yüzde 30'a ulaştı. Bu dönemde yerli özel bankaların kârı yüzde 16 artarak 9 milyar 490 milyon liraya çıkarken, yabancı mevduat bankalarının kârı yüzde 10 azalarak 7 milyar 322 milyon liraya geriledi.Kamu bankalarının finansman desteği, son dönemde ekonomide V tipi toparlanmayı ortaya koyan verilere de yansıdı. Nisanda 33.4'e inen İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53.9'a yükseldi. Nisanda yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolara inen ihracat, haziranda yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolara çıktı. Nisanda yüzde 30 düşen sanayi üretim endeksi, mayısta yüzde 17 arttı. Güven endeksleri temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 20, perakende ticarette yüzde 9.6 ve inşaatta yüzde 11.6 yükseldi. Reel kesim güven endeksi de temmuzda bir önceki aya göre 8.1 puan artarak 100.7'ye yükseldi. İmalat sanayisinde nisanda yüzde 61.6'ya inen kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 70,7 seviyesine çıktı. Ekonomik güven endeksi de 51.3'ten 82,2 değerine yükseldi.