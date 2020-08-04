Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Coronavirüs sebebiyle dolar yerine altına yatırım yapmak isteyen vatandaş güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Hem düğün sezonu hem de yatırım amacıyla alınan çeyrek altın alış 726 satış ise 742 lirayla tarihi zirveyi görmüştü. Zaman zaman inişli çıkışlı grafik seyreden rakamlar gün içinde alıcısını doğrudan etkiliyor. Buna göre; 4 Ağustos 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı ve güncel rakamlar ile cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberi…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları son dakika gelişmelerine ilişkin güncel ve canlı rakamlar merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler sabahın ilk ışıklarında '' altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…