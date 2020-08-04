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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi: bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği gündemin en çok merak edilen konu başlıkları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeyi gören tam, gram ve çeyrek altının bayramdan sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların güvenli limanı haline gelen altının ons fiyatlarındaki artıştan sonra 726 liradan satıldı. ise 443 liradan işlem gördü. Peki oldu? İşte canlı ve uzman yorumlarıyla 4 Ağustos tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 07:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Coronavirüs sebebiyle dolar yerine altına yatırım yapmak isteyen vatandaş güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Hem düğün sezonu hem de yatırım amacıyla alınan alış 726 satış ise 742 lirayla tarihi zirveyi görmüştü. Zaman zaman inişli çıkışlı grafik seyreden rakamlar gün içinde alıcısını doğrudan etkiliyor. Buna göre; 4 Ağustos 2020 oldu? İşte, canlı ve güncel rakamlar ile cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberi…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları son dakika gelişmelerine ilişkin güncel ve canlı rakamlar merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler sabahın ilk ışıklarında '' altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,76

SATIŞ: 441,88

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 726,90

SATIŞ: 742,40

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.985,90

SATIŞ: 3.037,50

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.974,00

SATIŞ: 3.019,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,50

SATIŞ: 1.480,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79

SATIŞ: 2.926,38

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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