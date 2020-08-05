Son dakika: YKS üniversite tercih tarihleri 2020! YKS Üniversite tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak? ÖSYM YKS tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri bu hafta başlıyor! YKS'de başarı için ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre bu hafta 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans tercihleri maratonuna başlayacak. Peki, üniversite tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak ve nasıl yapılır? Bu başlık altında, 2020 YKS üniversite tercihleri tarihleri ve tercih adımları ile ilgili adayların merak ettiği tüm detaylar yer almaktadır.

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin duyurusu ile beraber, 'YKS tercih tarihleri ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin devamından, ÖSYM'nin yayımlamış olduğu üniversite kontenjanları ve taban puanları kılavuzu hakkında bilgi edinebilir; 'Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?' sorusuna cevap bulabilirsiniz.