22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 6 Ağustos 22 ayar bilezik canlı alış satış fiyatı!

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde de rekor seviyede ilerliyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve resmen 460 TL'yi aştı. Covid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı her gün rekor tazeliyor.
Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Haberimizden, 6 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
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ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"
Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi.
Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"
Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.