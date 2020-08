Kamu engelliye iş kapısı oldu

Kamu kurumları ve özel sektör, istihdam yaratırken engel tanımadı. 2002'de kamuda atanan engelli mamur sayısı 5 bin 800 civarındayken, bugün on kat artarak 58 bine yaklaştı. Özel sektöre yönelik teşviklerin de etkisiyle AK Parti iktidarı döneminde işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 420 bini geçti. Her engelli vatandaşa bir iş danışmanı verilirken, girişimci engellilere yönelik 50 bin liraya kadar hibe desteği de 2 binin üzerinde vatandaşı işinin patronu yaptı. Hükümet, son 5 yılda 100 binin üzerinde engelli vatandaşa aktif işgücü programı kapsamında mesleki nitelik ve iş tecrübesi kazandırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı itibarıyla kontenjan dâhilinde istihdam edilen memur sayısının 57 bin 500 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanlarının yüzde 95 doluluğa ulaştığını, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilen engelli memur sayısının da 14 bin 321 olduğunu belirtti.Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de ve kura başvurularının 13-26 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarının toplam dolu kadro sayısının yüzde 3 oranında engelli memur istihdam etmek zorunda olduğunu belirterek, "Engelli açığı bulunan kurumlar bir sonraki yıl için atama yapılacak kadrolara ilişkin taleplerini her yıl ekim sonu itibarıyla bakanlığımıza iletiyor. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınıyor, kayıt yaptıran adayların 4 yıl içinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabiliyor. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli" dedi.11 Ekim'de yapılacak EKPSS'ye 90 bin 600 engelli vatandaş başvurdu. 2020 kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemiyle 2012'den bugüne kadar 35 bin 643 engelli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.