Maske nikah şekeri de oldu

Nikahları korona sürecine denk gelen çiftler, nikah şekeri yerine evlendikleri tarih ve isimlerinin yazılı olduğu maske ve kolonya dağıtmaya başladı. Bu şekilde nikah kıyılan gençler hem tedbir alıyor hem de bu özel günlerini ölümsüzleştiriyor. E-ticaret sitelerinin de satışa çıkardığı ürünlere talep de hızla artıyor. n11.com'da 10'lu paketlerin 40 liraya satıldığı siteye ürün veren firma yetkilileri, nikahlara kısıtlı sayıda misafir geldiği için çiftlerin 5-10 paket arasında satın almayı tercih ettiğini belirtiyor. Koku dolu şişelerin tercih edildiği nikah şekerlerinin yerini ise kolonya dolu şişeler almış durumda. Çiftlerin şu sıralar ilk tercihi ise sterilizasyon sağladığı için limon kolonyası oluyor.Bazı hazır giyim firmaları da kampanyalarına, özel dikim maskeleri de ekledi. Royal Breed isimli damatlık firması düğünlerde damat ve yakınları için verilen siparişler ile birlikte kalpler ve çiftin baş harfleri ile süslenmiş özel maskeler hediye ediyor. Düğün için 5 gömlek sipariş edenler, davetlilerin yararlanabileceği 50 özel maskeye de sahip olabiliyor. Firma sahibi Murat Genç, "Böylelikle küresel pandemi devam ederken, davetlilerin organizasyonun temasını taşıyan şık maskeler ile korunarak düğünün tadını çıkartabilmelerini hedefliyoruz" diyor.Yıkanabilir, baskılı koruyucu ürünlere olan ilgi online alışveriş sitelerinde de kendini gösterdi. Satılan bazı baskılı maskelerin 20'li paketleri stokta dahi kalmadı. Maskelerin fiyatları 10-20 lira arasında değişirken çoklu paketlerde indirimli fiyatlarla satış yapılıyor. Boyner, pandemi döneminin olmazsa olmaz ürünleri haline gelen koruyucu ürünlere koleksiyonunda yer veren markalardan. Maskelerin fiyatları 9.90-19.90 lira arasında satılıyor. Defacto'da baskılı yıkanabilir maskeler şu anda 7.99 TL'den satılıyor. Koton'da fiyatlar 7.99 ila 14.99 lira arasında değişiyor. Mavi'de ise yıkanabilir baskılı yüz maskesi 29.99 liradan satışta. En uygun fiyatlı yıkanabilir maskeler ise LC Waikiki'de. Bu ürünlerin fiyatı 4.99- 6.99 arasında değişiyor.