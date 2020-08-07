Paranın akış hızı online’da artıyor

Mastercard'ın Türkiye'nin de aralarında olduğu 16 ülkede yaptırdığı araştırma, Kovid-19 dönemi sonrası yerel işletmelere artan ilgiyi ortaya koydu. Mastercard araştırmasına göre, karantina döneminde tüketiciler, yerel dükkan ve mağazalara bağlılığını artırdı. Eve kapanma sürecinde Avrupa'da her 3 tüketiciden 2'si, Türkiye'de de tüketicilerin neredeyse yarısı, yakın çevrelerinde yeni dükkanlar keşfetti. Araştırmaya göre 10 tüketiciden altısı, yerel dükkanların sıkıntılarını geride bırakmaları için yakın çevrelerinde harcama yaptı.Kart kullanımı tercihinin arttığına vurgu yapan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, pandemide kart kullanım tercihinin yüzde 45'ten yüzde 60'a ulaştığını belirterek yüzde 15 artışa dikkat çekti. Yiğit Çağlayan, "Yaşadığımız pandemi ve karantina süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de alışveriş yapma şeklimizi değiştirdi. Bu süreçte online ve temassız harcamalarda gözlemlediğimiz büyük sıçramaların yanı sıra, bir başka gözlemimiz de tüketicilerin kendi çevrelerindeki yerel işletmelere yönelmesi oldu. KOBİ'lerimiz, mal ve hizmet sağlamak ve ekonomilerin canlanmasına katkı sağlamak konusunda kuşkusuz önemli bir role sahip. Ama bu dönemde aynı zamanda yerel halkı destekleyen ve toplum bilinç ve ruhunu geliştiren tamamlayıcı ve daha geniş bir rol üstlendiklerine de tanıklık ettik" diye konuştu.Kalıcı hale gelecek davranışlara da dikkat çeken Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: "Yaptığımız işlerin dağılımı değişti. Kart işlemlerinde online yöntemlerin yüzde 17'den yüzde 24'e çıktığını görüyoruz. Pandemi döneminde zaman zaman yüzde 29'lara kadar yükseldi. 3 yıl içinde bu rakamın yüzde 40 seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Yani artış devam ederek yaklaşık yüzde 38 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Daha önce kullanmamış kişilerin de sayısında artış gözlüyoruz. 5.8 milyon kişi ilk kez online alışveriş yaptı."Türk Telekom finans teknolojisi girişimleriyle yakından ilgileniyor. Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, finans teknolojisi girişimlerinin de ilgi alanlarının içerisinde olduğunu vurgulayarak "Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak" diye konuştu. Özhan ayrıca, TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.