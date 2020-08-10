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Virüssavar seri üretime geçti

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Virüssavar BORTAM seri üretime geçti
Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bordan gelen hijyen" sloganıyla üretilen antibakteriyel el dezenfektanı BOREL'den sonra ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın da seri üretime başlandığını duyurdu. Dönmez, "Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda; toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, ayrıca bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.
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Virüssavar BORTAM seri üretime geçti
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