DEİK: Bakan Albayrak’a güvenimiz tam

DIŞ Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik olumsuz algı oluşturma kampanyasına ilişkin, "Sayın bakanımız ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimizle üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, bazı çevrelerde piyasadaki hareketlilik ve ekonomi yönetimine yönelik çirkin bir kampanya yürütüldüğünü kaydetti.Türkiye'nin, Ağustos 2018'de yaşanan kur atağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi yönetiminin hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli ölçüde başa çıkmayı başardığını anımsatan Olpak, değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Türkiye, kendi dinamiklerine sahip bir ülke. Ülkemiz, koronavirüs sürecinde de ekonomide açıklanan tedbirlerle başarılı bir mücadele verdi ve proaktif bir yaklaşım sergiledi. Piyasalarda yaşananlara yönelik, birçok parametresi bulunan bu durumla ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın hedef gösterilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Sayın bakanımız ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimizle üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz."