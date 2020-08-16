Beyrut’un elektriği Türkiye’den

Lübnan Beyrut'ta yaşanan patlama felaketinin ardından hemen yardıma koşan Türkiye, şehrin ana sorunlarının çözümünde de etkin rol oynuyor. 2013'ten beri Beyrut'un enerji ihtiyacının yüzde 25'ini sağlayan Karadeniz Holding'e ait iki powership gemisi, patlamanın ardından ilk desteği verenlerden oldu. Gemilerin patlamanın yaşandığı limana uzak bir noktada olduğunu aktaran Karadeniz Holding Enerji Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, "İki powership gemimiz 2013'ten beri Beyrut'un kuzey ve güneyindeki Zouk ve Jieh limanlarında operasyonlarına devam ediyor. Biz yaşanan felaketin ardından enerji desteğini kesintisiz sürdürdük" dedi.Hali hazırda operasyonda olan gemilerinin toplam kurulu gücünün 400 megawat olduğu bilgisini veren Harezi, "Lübnan'ın toplam elektrik üretiminin yüzde 25'lik kısmını 8 yıldır gemilerimizle sağlıyoruz" diye konuştu. Lübnan'da yıllardır yaşanan enerji açığının son yıllarda iyice kötüleştiğini anlatan Harezi, şöyle devam etti: "Devlet elektrik tüketimin yüzde 60'ına varan kısmını powershiplerimizin de desteğiyle ancak karşılayabiliyor. Bu nedenle günlük elektrik kesintileri ülkede sıradanlaşmış durumda. Lübnan kendi üretim santrallerini kurmak istiyor, ancak siyasi ve ekonomik nedenlerle elektrik üretim kapasitesini artırma planları yıllardır öteleniyor. Lübnan'da bizim gemilerimiz dışında bütün elektrik üretim kapasitesi devlete ait."