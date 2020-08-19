22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 19 Ağustos 22 ayar bilezik ve canlı altın alış satış fiyatı

A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?

"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.

"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"

Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"

Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.