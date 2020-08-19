SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün 470 TL bandında ilerliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün gram altın fiyatı 470 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 770 lira civarında. 22 ayar bilezik fiyatı ise 428 TL'den işlem görüyor. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

19 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 19 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.