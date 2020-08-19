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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA: 'dan güncel ve canlı takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Haftalardır yukarı yönlü bir ivme içerisinde olan hakkında son dakika hareketliliği bugün de sürüyor. Bu doğrultuda, piyasalarının nabzının attığı 'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 470 TL bandında seyrediyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 19 Ağustos çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa daha yükselir mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 08:16 Son Güncelleme: 19.8.2020 08:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... Güncel , piyasaların üçüncü işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen 'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün 470 TL bandında ilerliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün fiyatı 470 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 770 lira civarında. fiyatı ise 428 TL'den işlem görüyor. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

19 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 19 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.159,40
  • Satış: 3.247,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.153,00
  • Satış: 3.201,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 472,93
  • Satış: 473,03

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.533,60
  • Satış: 1.568,70

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 769,20
  • Satış: 785,60

TAM ALTIN

  • Alış: 3.033,15
  • Satış: 3.093,29

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?

"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.

"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"

Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"

Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.

"ONS ALTINDA 1940 DOLAR SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK"

için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamı beklenebilir" dedi.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

"1940 DOLARIN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"

Şu ana kadar olan satışların bir kar realizasyonu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanı, "1940 dolar seviyesinin altında kapanışların olması durumunda yükselişin trendinin dönüşümü anlamı taşıdığını ve altın fiyatlarında ciddi satışlar beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan anlık ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

"2011 VE 2013 YILINDAKİ BENZER HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"

2011 ve 2013 yılındaki gibi benzer hareketlerin görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Nedir? Bu özellikle bundan sonraki süreçte yavaş yavaş enflasyon da gelecek. Geçen hafta ABD tarafından gelen enflasyon verisinde ciddi yukarı yönlü hareket var. Yani en azından bir dipten dönüşün olduğunu görüyoruz. Bu kadar para bolluğunun mutlaka bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?
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