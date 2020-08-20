22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ağustos 22 ayar bilezik canlı ve güncel altın alış satış fiyatı!

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde düşüş yaşıyor. Gram altının fiyatı, bugün 450 TL'ye kadar düştü. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftalarda rekor tazelemişti.
Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Haberimizden, 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
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GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS VE DOLAR KURU BELİRLİYOR
Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.
Gram altın fiyatlarının ons altının ve Dolar/TL'den etkilenmesi dolayısıyla yerli yatırımcılar ons altın ve dolar kurunu dikkatle izlemeye başladı.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYE 1950 DOLAR"
Altın fiyatları için ons tarafında 1950 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu ifade eden Karabulut, "Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde 2070 sevilerine doğru bir yükseliş hareketini tekrar görebiliriz" dedi.
"TEŞVİK PAKETLERİNİN SONUNA GELİNDİĞİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN SATIŞ GETİREBİLİR"
Altında özellikle takip ettiği noktayı 'Ekonomilerde 'V' şeklinde bir toparlanma' konusu olarak vurgulayan uzman isim, "Hem Avrupa'da hem ABD'de teşvik beklentileri söz konusu. Özellikle teşvik paketlerinin açıklamasıyla birlikte ki benim beklentim ya sonuncu teşvik paketi olacak ya sondan bir önceki teşvik paketi olabilir diye düşünüyorum. Bu da takibi altın fiyatları için beklentiler gerçekleşti noktasıyla birlikte muhtemelen satış baskısı getirebilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖN OLDUKÇA AŞAĞI İŞARET EDEBİLİR"
Altın fiyatları konusunda yatırımcıların özellikle 1950 dolar seviyesini takip etmesi gerektiğini belirten Karabulut, "Önceki satışlar özellikle bir kar realizasyonuydu. Ancak 1950 dolar seviyesinin altında günlük kapanışların olması, yine teşvik paketlerinin sonunun geldiği beklentisi ya da bundan sonraki hareketin biraz daha şahin olması beklentisi hakim olmasıyla birlikte altın fiyatları için yönün oldukça aşağıya işaret edebileceğini düşünüyorum" dedi