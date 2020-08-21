Dev holdinge haciz şoku

Türkiye İş Bankası 2012 yılında Çukurova Holding ile 1 milyar 141 milyon 995 bin liralık kredi sözleşmesi imzaladı. Çukurova Holding'in garantörü olarak Mehmet Emin Karamehmet kredi sözleşmelerinin garantörü oldu. İddiaya göre, Çukurova Holding, İş Bankası'na olan borcunu ödeyemedi.



Mehmet Emin Karamehmet

BORCUNU ÖDEYEMEDİ

İş Bankası yetkilileri asıl borçlu olan Çukurova Holding ve garantör pozisyonunda bulunan Mehmet Emin Karamehmet, Sinai ve Mali Yatırımlar Holding, Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat A.Ş.'ye Beyoğlu Noterliği'nden 20 Kasım günü 797 milyon 199 bin liralık günü gelen borcun ödenmesi için ihtarname gönderdi. Asıl borçlu ve garantör şirketlere ihtarname gönderilmesine rağmen borç ödenmeyince banka bu kez İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. İş Bankası yetkilileri mahkemeye yapmış olduğu başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: Türkiye İş Bankası ile Çukurova holding arasında 20 Kasım 2012 ve 25 Şubat 2016 tarihli kredi sözleşmesi imzalandı.

KARAMEHMET VE ŞİRKETLERİ HODİNGE GARANTÖR OLDU

Mehmet Emin Karamehmet, Sinai ve Mali Yatırımlar Holding, Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat A.Ş. bankadan kredi alınacağı sırada alınan borca garantör olarak gösterildi. Kullanılan kredinin zamanında ödenmemesi üzerine borçlu firmaların hesapları ve borçtan sorumluların sözleşmede belirtilen adreslerine noter onaylı ihtarname gönderildi.

797 MİLYONU ÖDEMEYİNCE İHTARNAME ÇEKTİLER

İhtarnamede ödenmemiş borcun 797 milyon 199 bin liralık tutarının ödenmesi talep edildi. Bahsi geçen ihtarname borçlu ve garantörlere tebliğ edilmiş olmasına rağmen borç kapanmadı. Asıl borçlu firmanın ödemesi gereken borç tahsil edilmeyince ihtiyati haciz başvurusunda bulunma zorunlu hale gelmiştir.

"BORCU ÖDEMİYOR, TEDBİR ŞART"

Söz konusu ihtarnameye rağmen borç ödenmediği gibi borçluların ödemelerini tatil ederek mal varlığını kaçırma, gizleme ve devretme eğiliminde olduğu değerlendirilerek borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla diğer şahısların hak ve alacaklarından borcun belirlenen kısmına yetecek miktarının ihtiyaten haczini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

MİLYARLIK BORÇ İÇİN MAHKEME KARAR VERECEK

Mahkemeye sunulan dilekçesinin devamında İş Bankası'nın bugün itibariyle alacağı paranın 1 milyar 141 milyon 995 bin lira olduğu ve alacağın şimdilik 250 milyon değerindeki kısmının ihtiyati hacizle tahsil edilmesi talep edildi. Çukurova holdinge Mehmet Emin Karamehmet, Sinai ve Mali Yatırımlar

Holding, Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat şirketleri garantör olarak haciz konulmasını isteyerek dava açtı. Dava Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek.