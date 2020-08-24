Hastalara “idari izin tanısı” kolaylığı

KOVİD-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu. KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu. ANKARA Burak Kuyan