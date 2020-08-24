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Hastalara “ tanısı” kolaylığı

Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Hastalara “idari izin tanısı” kolaylığı
KOVİD-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu. KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu. ANKARA Burak Kuyan
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Hastalara “idari izin tanısı” kolaylığı
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