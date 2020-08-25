Teknik Yapı yüzde 0.64’ü değiştirmedi

KAMUbankalarının ve Emlak Konut GYO'nun başlatığı düşük faiz kampanyasının bitmesi ve faizlerin tekrar yükselişe girmesinin ardından Teknik Yapı, konut ihtiyacı olan ve düşük faizden yararlanamayanlar için "Yüzde 0.64 faiz fırsatı sizin için devam ediyor" kampanyası başlattı. Şirket bünyesinde başlayan yeni kampanya; bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 faiz avantajlarını içeriyor. Ayrıca temmuz- ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021 yılında başlayacak. Teknik Yapı'nın İstanbul'da devam eden projelerini kapsayan kampanya eylül sonuna kadar sürecek. Mortgage kredisi özelliklerini taşıyan bu fırsatlar zincirinin bir daha bulunamayacağına dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı.