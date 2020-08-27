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27 Ağustos gram ve çeyrek ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi...

Son günlerde konusunda yatay geçiş devam ediyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gram ve fiyatları bilgisi geliyor. Ülkemizde dolar ve euro baz alındığında altın bir numaralı birikim aracı olarak dikkat çeker. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli bir değerdir. 27 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ile 22 ayar bilezikteki son durumu özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:48 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:48 ABONE OL
27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...

Ülkemizde en çok merak edilen ve takip edilen konular arasında önemli bir noktada yer alıyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, son dönemde durağan seyrediyor. Bir dönem 500 TL seviyelerine çıkan son günlerde düştü. 27 Ağustos Perşembe günü gram altın 457,98 TL'den alınırken 458,09 TL'den satılıyor. İşte fiyatlarından bilgileri...

SON DAKİKA: 27 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizdeki bir numaralı birikim aracı olarak nitelendirilen çeyrek altın bugün 743,20 TL'den alınırken 752,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.483,70

SATIŞ: 1.507,70

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.934,57

SATIŞ: 2.991,38

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.056,00

SATIŞ: 3.074,30

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,34

SATIŞ: 430,36

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27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 256,27

SATIŞ: 297,45

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 334,72

SATIŞ: 334,92

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27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...
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