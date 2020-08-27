27 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi...

Ülkemizde en çok merak edilen ve takip edilen konular arasında altın fiyatları önemli bir noktada yer alıyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, son dönemde durağan seyrediyor. Bir dönem 500 TL seviyelerine çıkan gram altın son günlerde düştü. 27 Ağustos Perşembe günü gram altın 457,98 TL'den alınırken 458,09 TL'den satılıyor. İşte çeyrek altın fiyatlarından son dakika bilgileri...
Ülkemizdeki bir numaralı birikim aracı olarak nitelendirilen çeyrek altın bugün 743,20 TL'den alınırken 752,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.483,70
SATIŞ: 1.507,70
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.934,57
SATIŞ: 2.991,38
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 3.041,00
SATIŞ: 3.087,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.056,00
SATIŞ: 3.074,30
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 414,34
SATIŞ: 430,36
DETAYLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 256,27
SATIŞ: 297,45
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 334,72
SATIŞ: 334,92