Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el piyasasında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç piyasasıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İkinci el satın almak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürürken sektörde de yeni bir dönem başlıyor. 1 Eylül'den itibaren ticaretinde tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyle yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan dolandırıcılık olayların son bulması için de güvenli ödeme sistemi geliyor. İşte ikinci el araç ticaretiyle ilgili ...

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 12:39 Son Güncelleme: 31.8.2020 12:51 ABONE OL
Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

: İkinci el araç piyasası satın almak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Fiyatları takip eden ve kendileri için en uygun seçeceği bulmaya çalışan vatandaşlar sektörle ilgili yeni bilgileri merak ediyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, çıkarılan yeni düzenlemeyle yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek." dedi.

Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

Çıkan yönetmelik sayesinde yetki belgesi olmayanların 1 yılda 3'ten fazla araç alıp satamayacağına işaret eden Erkoç, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabileceğini söyledi.

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu ve ayaküstü ticaret yapanlar sebebiyle birçok sorunla karşılaşıldığını ifade ederek, 2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin aracın 5 milyona yakının meslekle alakası olmayan kişilerce yapıldığını bildirdi.

Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

Sektör olarak yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemeyle yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getiriliyor. (Yarın) 1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek."

"YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK"

Erkoç, söz konusu yönetmelikle ikinci el araç ilanını yapan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesinin ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanmasının zorunlu olacağına dikkati çekerek, "İlanda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

İnternet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapabildiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Bu işi merdiven altı yapan kişiler sigorta şirketlerinden 'pert' kayıtlı araçları hasarlı alıp tamir ederek vatandaşlara satabiliyor. Aynı şekilde kilometresi yüksek araçları kilometresini düşürerek satıyorlar. Vatandaşlarımızın aracı satın aldığı şahsı bir daha görme şansı olmuyor. Yetki belgesi olan kişilerden ve yeterliliği bulunan yerlerden araç alındığında, en ufak bir problem yaşandığı takdirde insanlar karşısında muhatap bulabilecek, aldığı aracı iade etme şansı olacak. Tüketici mağduriyetleri son bulacak, insanlar yetkili satış merkezlerine güven duyacak."

Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GELECEK"

Erkoç, yönetmelikte yer alan güvenli ödeme sistemi sayesinde kandırma olaylarının da önüne geçileceğini belirterek, satışlarda paranın bankada blokeli olacağını, her iki tarafın işlemi bittikten sonra bu blokenin kalkacağını, böylece satıcının da alıcının da korunacağını dile getirdi.

Meslekle alakasız kişilerin yaptığı satışlar sebebiyle her geçen gün artan kayıt dışılığa ve suni fiyat artışına dikkati çeken Erkoç, yeni dönemle vergi kaybının da önleneceğini, ikinci el araba sektörünün kayıt altına alınacağını bildirdi.

Erkoç, yönetmelikte belirtilen ikinci el araçlara garanti verme zorunluluğuna da değinerek, satılan araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bu araçların ekspertizi yaptırıldıktan sonra 3 ay 5 bin kilometre garantisiyle satılacağını ve aracını satan kişinin ekspertiz yaptırmadan satışı gerçekleştiremeyeceğini sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA