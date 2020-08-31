Son dakika: İkinci el araç satın almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GELECEK"

Erkoç, yönetmelikte yer alan güvenli ödeme sistemi sayesinde kandırma olaylarının da önüne geçileceğini belirterek, satışlarda paranın bankada blokeli olacağını, her iki tarafın işlemi bittikten sonra bu blokenin kalkacağını, böylece satıcının da alıcının da korunacağını dile getirdi.

Meslekle alakasız kişilerin yaptığı satışlar sebebiyle her geçen gün artan kayıt dışılığa ve suni fiyat artışına dikkati çeken Erkoç, yeni dönemle vergi kaybının da önleneceğini, ikinci el araba sektörünün kayıt altına alınacağını bildirdi.

Erkoç, yönetmelikte belirtilen ikinci el araçlara garanti verme zorunluluğuna da değinerek, satılan araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bu araçların ekspertizi yaptırıldıktan sonra 3 ay 5 bin kilometre garantisiyle satılacağını ve aracını satan kişinin ekspertiz yaptırmadan satışı gerçekleştiremeyeceğini sözlerine ekledi.