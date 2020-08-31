SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 31 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların ilk işlem günü geride kalırken de hareketlilik içerisinde. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün 460 TL bandında ilerliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son beş aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

31 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.