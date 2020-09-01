Hepsi aynı anda harekete geçebilecek! Savunma sanayisinden müthiş haber

TANKLAR SEVİYE ATLAYACAK

ROKETSAN Balistik Koruma Merkezi tarafından bir süredir üzerinde çalışılan, reaktif ve pasif korumayı bünyesinde birleştiren T1 ilave zırh çözümü de Leopard 2A4 tankına uygulandı.

Yürütülen çalışmalara ilişkin teknoloji gösterim tankı törende sergilendi. Tankın mevcut zırh sistemine yapılan eklemelerle anti-tank füzelere dayanıklılık üst seviyeye çıkarıldı.

Çalışmalar sonunda tankın ağırlığı 55 tondan 62 tona çıktı. Buna karşın arazideki engel aşma ve mobilite testleri başarılı geçti. Artan ağırlığa rağmen harekat gücünde kayıp olmadı.

Modernizasyon sonunda ulaşılan zırh seviyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif olarak operasyon yürüttüğü tüm bölgelerde bilinen anti-tank füzeleri ve RPG tehdidine karşı koruma sağlayacak. Bu koruma seviyesi, gösterim tankıyla Şereflikoçhisar'da arazide test edildi ve kabul gördü. Koruma seviyesi artırılan Leopard 2A4 tanklarının teslimatına ekim-kasım aylarında 2 tankla başlanması hedefleniyor. İlk aşamada 40 tankın güçlendirilmesi ve sonrasında bu sayının artırılması bekleniyor.