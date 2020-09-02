Formula 1 Türkiye'ye dönüyor! Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olacak?

Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi-manevi çok çaba harcadıklarını ifade eden Ak, "Bu projeyi bir kâr beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak belirledik. Intercity'nin kuruluşunun 30'uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için fiyat günlük 30 TL. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Gelecek hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.