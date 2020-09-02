Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında son durum en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgisine göre gram altın bugün 465,55 TL'den alınırken 465,69 TL'den satılıyor. Düne göre %0.21 oranında bir düşüş söz konusu. Aynı şekilde altının ONS'unda da düşüş var. 1.964,60 $'dan alınan ONS 1.965,14 $'dan satılıyor. Ülkemizde euro ve dolardan ziyade birikim aracı olarak altın tercih ediliyor bu durumda ilginin artmasına neden oluyor.
Toplumumuzda birikimde en dikkat çeken nesne altın olarak değerlendirilir. Evlerde saklanan yastık altı diye tabir edilen altın türleri de çeyrek altın olarak bilinir. Çeyrek altın düne göre düşüşte, bugün 755,80 TL'den alınan çeyrek altın 765,70 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.507,30
SATIŞ: 1.534,60
GRAM ALTIN
ALIŞ: 465,60
SATIŞ: 465,72
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.991,72
SATIŞ: 3.051,07
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.100,00
SATIŞ: 3.147,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 421,03
SATIŞ: 437,31