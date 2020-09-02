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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve fiyatları...

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan konusunda bilgileri peş peşe geliyor. Ülkemizde gram ve fiyatları özellikle sabah saatlerinde merakla takip ediliyor. Her toplumun kendine has özellikleri vardır bu da kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Dün yükselişe geçen altın fiyatlarında bugün durağanlık söz konusu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:53 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Bugün gram altın ve çeyrek hakkında son durum en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'dan gelen bilgisine göre gram altın bugün 465,55 TL'den alınırken 465,69 TL'den satılıyor. Düne göre %0.21 oranında bir düşüş söz konusu. Aynı şekilde altının ONS'unda da düşüş var. 1.964,60 $'dan alınan ONS 1.965,14 $'dan satılıyor. Ülkemizde euro ve dolardan ziyade birikim aracı olarak altın tercih ediliyor bu durumda ilginin artmasına neden oluyor.

SON DAKİKA HABERİ: 2 EYLÜL GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Toplumumuzda birikimde en dikkat çeken nesne altın olarak değerlendirilir. Evlerde saklanan yastık altı diye tabir edilen altın türleri de olarak bilinir. Çeyrek altın düne göre düşüşte, bugün 755,80 TL'den alınan çeyrek altın 765,70 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.507,30

SATIŞ: 1.534,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,60

SATIŞ: 465,72

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.991,72

SATIŞ: 3.051,07

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.147,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,03

SATIŞ: 437,31

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 2 Eylül detaylı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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