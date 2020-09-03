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SON DAKİKA HABERİ | belli oldu

Son dakika haberleri… ne kadar? tarafından 2020 Ağustos ayı rakamları 3 Eylül'de açıklandı. Enflasyon oranıyla beraber insanların en çok merak ettiği soruların başında "Eylül ayı kira artış oranı" yer aldı. Açıklanan 'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan veriye göre kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 11,27 olacak.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:57 Son Güncelleme: 3.9.2020 13:21 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "Eylül kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte açıklandı. Ağustos ayında uygulanan yüzde 11,51 zam oranının ardından eylül ayında kira artış oranının ne kadar olacağı araştırılıyordu.

2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.

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SON DAKİKA HABERİ | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
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