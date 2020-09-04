Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

: düşecek mi artacak mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve ?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler haftanın son işlem gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya yükseliş ile başlayan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüş içerisinde bulunuyor. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, altın düşer mi yükselir mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatları tablosuna göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmak istemeyenler son gelişmeleri bu başlık altından takip edebilirler. Peki, 4 Eylül Cuma gram ve ? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 4.9.2020 17:18 Son Güncelleme: 4.9.2020 17:18 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftaya yükseliş içerisinde giren altın, haftanın son işlem gününde ise düşüş içerisinde bulunuyor. Bu alana yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise, uzmanlar tarafından yapılan son dakika açıklamalarını merak ediyor. düşecek mi, yükselecek mi? sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yine bu noktada, güncel ve canlı altın fiyatları rakamlarına göz atmadan ise kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Eylül 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durum yine büyük merak konusu oldu. Altın kurunu yakından takip edenler güncel ve anlık rakamlara buradan göz atabilirler.

4 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.086,10

Satış: 3.113,70

ATA ALTIN FİYATI CANLI

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.069,00

Satış: 3.115,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI CANLI

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 462,39

Satış: 462,47

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

YARIM ALTIN

Alış: 1.498,00

Satış: 1.526,40

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 751,20

Satış: 761,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

TAM ALTIN

Alış: 2.961,41

Satış: 3.020,18

TAM ALTIN FİYATI CANLI

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşer mi artar mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

UZMAN YORUMLARI

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 4 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA