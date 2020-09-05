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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! 'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 4 ayda 1 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve HES'in 19 Mayıs'ta devreye alınan ilk türbininin 200 megavat kurulu gücünde üretime başladığı hatırlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 09:47 Son Güncelleme: 5.9.2020 10:02 ABONE OL
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı

Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceği bildirildi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı

'nın temelden yüksekliğinin 135 metre ve 24 milyon metreküp gövde hacmi ile Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olduğu aktarılan açıklamada, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da ve HES'te 5 Eylül 2020 itibarıyla 1 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağlandığını belirtti.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı

Barajda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınması planlanıyor. Böylece tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır."

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda büyük katkı
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