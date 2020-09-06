Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

"NEGATİF YÖNLÜ BEKLENTİNİN PEKİŞEBİLMESİ İÇİN 456 LİRA SEVİYESİNİN KIRILMASINA BAĞLI"

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: Ağustos ayını kapattığımız ve Eylül ayına başladığımız haftaya 463,00 seviyesi etrafından açılış gerçekleştiren Gram Altın, Ons Altının hafta içerisinde aşağı yönlü fiyatlamalar kaydetmesine rağmen USDTRY paritesinin yukarı yönlü hareket etmesinin desteğiyle, aşağı yönlü fiyatlamalarını sınırlandıran bir görünüm kaydetti. Gram bazındaki kıymetli maden analizin hazırlandığı esnada 465,00 seviyesi etrafında işlem görmektedir. Önümüzdeki hafta Türkiye istihdam verileri, Avrupa Merkez Bankası para politikası beyanatı, ABD ÜFE ve TÜFE verileri olası etkileri sebebiyle takip edilebilir. Makro gündem ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bülten içerisinde yer alan " Piyasanın Rotası " kısmını inceleyebilirsiniz. Gram Altın'ı teknik olarak incelediğimizde, 21 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (457,18) desteklediği 456,00 seviyesini takip etmekteyiz. 456,00 seviyesi aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlandırdığı sürece, pozitif yönlü beklenti ön planda olabilir. Yükseliş isteğinin sürmesi halinde 465,00 seviyesine kadar hareket alanı oluşabilir. 465,00 seviyesinin aşılması halinde 469,00 ve 478,50 seviyelerine doğru fiyatlamalar gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerin 465,00 seviyesinde baskı görmesi halinde, 456,00 seviyesine yönelik geri çekilmeler söz konusu olabilir. Olası düşüşlerin 456,00 seviyesinde sınırlı kaldıkça, bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gözlemlenebilir. Bu nedenle, negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 456,00 seviyesinin kırılmasına ve 456,00 seviyesi altında günlük kapanışların oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu halde karşılaşılabilecek seviyeler 450,00 - 443,00 - 435,00 - 427,50 ve 420,00 olarak not edilmiştir. Bu aşamada 450,00 seviyesi aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlandırabilir. Böyle bir geri çekilme gerçekleşse dahi, fiyat 75 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 420,00 seviyesi üzerinde hareket ettikçe, pozitif yönlü ana eğilim sürebilir. Özetle, fiyat 456,00 seviyesi üzerinde hareket ettiği sürece, pozitif yönlü beklenti ön planda olabilir. Haftanın Önemli Seviyesi / Seviyeleri: 456,00 bölgesi