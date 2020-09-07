Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Eylül 2020: Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım parası alabilmek için yüzde 50 ve üzerinde engelli olma şartı ile ağır engelli olunması gerekir. Aynı zamanda engel durumuna ise hastanelerdeki heyet karar vermektedir. Böyle bir duruma sahip vatandaşlar için ise devlet tarafından evde bakım parası ödenmektedir. Peki; 7 Eylül 2020 itibariyle evde bakım parası yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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