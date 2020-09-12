Çamlıca Kulesi'nde tüm yayın testlerinde başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son rötuşları yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, 1 Eylül'de yapılan ilk testlerin ardından ikinci testlerin de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece yapılarak, tamamlandığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, kulenin büyük öneme sahip bir proje olduğunun altını çizerek, yatırım ile öncelikle radyo vericileri olmak üzere, zaman içinde televizyon vericilerinin de tek bir kule üzerinde toplanacağını vurguladı. Karaismailoğlu, projenin radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyoruz" diye konuştu.Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 adet olmak üzere toplam 28 adet anten bulunduğunu söyleyen Karaismailoğlu, söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındığını anlatarak, "Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları Kule'den vermeye başladık. 99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerimizi de başarı ile tamamladık. Şu anda da yayınlarımız başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Süreci radyocular ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca TV yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı" şeklinde konuştu.Kule'nin yapımında çevre düzenlemesi ile ilgili son rötuşların kaldığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Bu haftadan itibaren de Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde kesilmemesini de garanti altına almış olacağız."Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan kulenin, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin de altını çizen Karaismailoğlu, kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180 metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğini dile getirerek, "Seyir katlarını ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek" ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını ifade ederek, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Vatandaşlarımız için, aydınlık yarınlarımız için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.