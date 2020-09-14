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altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rekor yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği de bugün de sürüyor. Gram altının fiyatı bugün 471 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, fiyatları da küçük bir yükseliş yaşıyor. Peki, 14 Eylül 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? 22 ayar bilezik fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, uzman yorumları ve anlık 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 16:41 ABONE OL
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel , piyasaların ilk işlem gününde de son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı, geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığı düşüşün ardından bugün 470 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeni ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek , geçtiğimiz aylarda rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 14 EYLÜL 2020

Durum böyle olunca da, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 425,98
  • Satış: 442,45

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!
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