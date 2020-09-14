22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? 14 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların ilk işlem gününde de son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı, geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığı düşüşün ardından bugün 470 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 14 EYLÜL 2020

Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.