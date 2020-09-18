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’nun Gebze-İzmit etabı yarın açılıyor

Giriş Tarihi: 18.9.2020 ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle yarın açılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, Kurtköy- Akyazı arasında yer alan 43.3 kilometresi anayol, 14.1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57.4 kilometre uzunluğundaki Gebzeİzmit Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321.2 kilometreye ulaşmış olacak. Yatırımla İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı yarın açılıyor
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