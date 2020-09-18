LPG’li araçlara AVM otoparkı vizesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki 5 milyon LPG'li araç sahibinin alışveriş merkezleri (AVM) otoparklarına girmesiyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla yürütülen çalışma sonucunda Otopark Yönetmeliği'nde bir düzenleme yapılacağını, bunun da 10-15 gün sonra hayata geçirileceğini söyledi.Kurum, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilen şartlarda muayeneleri yapılan LPG'li araçların TSE'nin belirlediği şartlardaki otoparklara alınacağını belirterek, "AVM'ler, iş yerleri, otoparkları için TSE'den 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi alacak. LPG'li araçlarımız kontrollü bir şekilde otoparklara alınabilecek" diye konuştu. Hem LPG'li araçların hem de otoparkların belli bir standartta olacağına işaret eden Kurum, "Muayeneleri yapılmış LPG'li araçlar, TSE tarafından etüt edilmiş yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler" dedi.Bakan Kurum, depremzedeler için yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutu vatandaşlara teslim edeceklerini belirterek, "Elazığ ve Malatya'da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye tarihinde bir ilktir" dedi. Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir" diye konuştu. Hem Elazığ'da hem de Malatya'da şu an yapılan konutların maliyetinin 250 ila 350 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Kurum, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile bir indirim söz konusu olacak. Hem altyapı bedellerinin alınmayacağını hem de üstyapıya ilişkin Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği, vatandaşların ödeyebileceği şartlarda bir ödemeye yönelik çalışma yapıyoruz" dedi.GİRESUN'DA yaşanan sel felaketinin ardından kısa sürede hafriyat çalışmalarına başladıklarını kaydeden Murat Kurum, "Belediyelerimize de yaklaşık 37 milyon lira acil ödenek sağladık. 7-8 aylık bir zamanda Yeni Dereli'nin inşasını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bölgede üç alanda çalışıyoruz. Şehir merkezini yeniliyoruz. Giresun'un genelinde toplamda 612 konut yaptık ve 436 milyon liralık yatırım başlattık. Giresun'da, Dereli'de, Doğankent'te toplam 2 milyar lirayı bulacak yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.