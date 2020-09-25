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Güncel kredi oranları : bugün 25 Eylül ne kadar?

Kredi oranları ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan krediye talep çok olurken, konut ve araç satışları patlamıştı. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle ne kadar? Bu başlık altında, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:54 ABONE OL
Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?

Kredi oranları ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. . Bankalar, konut, ihtiyaç ve taşıt gibi alanlarda sürekli olarak ve şartlarında değişikliğe gidiyorlar. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları Eylül 2020 itibariyle ne kadar? Aşağıda, bankalara ait kredi faiz oranları yer almaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

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Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Kredi faiz oranları bugün 25 Eylül ne kadar?
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