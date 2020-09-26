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'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan 'ndeki eski anten vericilerin söküm çalışmaları devam ediyor. Sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 13:30 Son Güncelleme: 26.9.2020 13:41 ABONE OL
Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan 'ndeki eski anten vericilerin söküm çalışmaları devam ediyor. Sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi.

Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi

Küçük Çamlıca'ya yapılan TV-Radyo Kulesinde geçtiğimiz haftalarda yayınlar başlamıştı.

Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi

Şimdi 'nde bulunan ve İstanbul silüetine büyük bir iz bırakan eski vericiler sökülmeye devam ediyor.

Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi

Büyük 'nde yer alan çok sayıda anten verici ekiplerin çalışmaları ile sökülüyor. Sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi.

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Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi
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