Milletimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz Türkiye için varız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak'ın paylaşımında söz konusu ekonomik destek paketlerine ilişkin bir video da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, perakendeden tiyatroya kadar birçok sektöre vergi öteleme imkanı sağlandı. Taksit, faiz ve anapara ödemeleri ötelendi. Mevcut krediler yapılandırıldı. Firmalara üç aylık personel gideri kadar limit tanındı. Söz konusu paketler kapsamında, yatırım destekleri sağlandı. Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay süreyle ertelendi. Çeşitli sektörlerde KDV indirimleri gerçekleştirildi. Söz konusu dönem içinde, Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak, tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Konut satışları haziran ayında yüzde 209.7 artarak, tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17.6'lık artışla Türkiye haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. İhracat temmuz ayında 15 milyar dolara ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Fatih Sondaj Gemisi'nin doğalgaz rezervi keşfiyle birlikte, Türkiye'nin gündeminden "cari açık" konusunun kaldırılarak döviz ve cari fazlanın konuşulacağı yeni bir sürece girildi.Öte yandan ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. YEP ile 2021- 2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.