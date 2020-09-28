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’dan ’da 180 milyon dolarlık yatırım

’da 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan , ilk yatırıma imza attı. Tereksay bölgesine 180 milyon dolar yatırımla kurulacak olan maden tesisinin temel atma törenine Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov ile birlikte üst düzey yetkililer katıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 12:26 ABONE OL
Eti Bakır’dan Kırgızistan’da 180 milyon dolarlık yatırım

Yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacak tesis, 2021 sonunda faaliyete geçecek.

Türk şirketlerinin Türki Cumhuriyetlere yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Eti Bakır tarafından Kırgızistan'a 180 milyon dolar yatırımla altın madeni kurulacak. Yılda 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacak maden tesisinin temeli Tereksay kentinde yapılan törenle atıldı. Törene, Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetkililer ile maden çalışanları katıldı.

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Eti Bakır’dan Kırgızistan’da 180 milyon dolarlık yatırım
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