Şırket satın alması da yapabiliriz

Altı sigorta şirketinin birleşerek kurduğu Türkiye Sigorta, hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında tüm branşlarda liderliği hedefleyerek yola çıktı. Şirketin Genel Müdürü Atilla Benli, bu hedef doğrultusunda atılacak adımları ve şirketin gelecek planlarını SABAH'a anlattı. Hayat tarafında yüzde 30, bireysel emeklilik tarafında yüzde 21.7, elementer tarafta ise yüzde 13.7 ile başladıklarını belirten Benli, bu alanlardaki tüm branşlarda pazar payında yüzde 100 büyüme hedeflediklerini açıkladı.Benli, "Sigorta grubu olarak ortalama hedef, yüzde 28'lik bir pazar payı. Bu çerçevede hayatta yüzde 30 olan pazar payını yüzde 60 yapacağız demek doğru olmaz. Sektörün nasıl tepki vereceğine bağlı olarak bu paylar değişir. Ama biz bu araştırmayı tüm Avrupa bazında yaptık. Avrupa'daki sürdürülebilir liderlik yapabilen grupları araştırdıktan sonra bu rakam çıktı. Biz de o hedefi kendimize koyduk" şeklinde konuştu.Bunu yaparken eksik olan branşlarda her türlü yatırımı planladıklarının da altını çizen Benli, "Konsolidasyon aslında hayatımızda zaten var. Yani yakın geçmişe baktığımız zaman da görüyoruz birleşme ve satın almaları. Önümüzde de olacak. Bu bence kaçınılmaz bir durum. Kamuda aslında bu konuda 6 tane şirketi birleştirerek konsolidasyon konusunda adımlar atmış oldu. Gerektiği kadarıyla, gerektiği takdirde mutlaka konsolidasyonu, organik ve inorganik büyümeyi yapacağız. Birleşme ve satın alma da dahil hepsi gündemimizde" dedi.TÜRKİYE tarihinin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya'daki Tuna-1 kuyusunun ilk teminatları olduğunu vurgulayan Benli, "Bu poliçe kuyunun patlama, infilak, yangın ve sabotaj dahil her türlü riske karşı 883 milyon TL'lik teminatı. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını destekleyen bu tür projelerde Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağız. Her türlü teminat arayışında Türkiye Sigorta en baş yerde olacak. Şu anda Oruç Reis, Akkuyu ve Tuna-1 kuyusunun poliçeleri bizde... Bundan sonra yapılacak tüm yerli ve milli projelerde büyük Türkiye'nin parlak gelecek inşasındaki Türkiye Sigorta olarak biz de olacağız" şeklinde konuştu.TÜM şirketlerin tek çatı altında toplandığı bir yapı için çalışmaların sürdüğünü belirten Atilla Benli, "İstanbul Finans Merkezi' nde olacağız. Finans Merkezi'nde önerilen binalara bakıyoruz. Önümüzdeki sene sonunda geçmiş olacağız. Kendimize ait olan binalar ve kirada olanlar var. Kirada olanlar kontratları bitince çıkacak. Üç ana binada faaliyet gösteriyor olacağız bu süreçte... Biz aslında bütün tek şirket gibi düşünerek altyapıyı kurduk. Operasyon bir merkezde... Mali taraf ve call center bir merkezde olacak şekilde planlama yapıyoruz" dedi.TÜM branşlarda liderlik ve öncü piyasa yapıcı bir rol oynamak istediklerinin de altını çizen Benli, "Büyüme ve kârlılık hedefiyle bunları ortak bir potada eriten stratejimiz var. Yani artık Türkiye'de 'teminat bulunamıyor' söylemini bitirmek istiyoruz. Burada da hem yenilikçi ürünlerle hem de yönlendirici bir rol oynayarak önemli bir yol açıcı şirket olacağımızı düşünüyorum. Kendimize biçtiğimiz en önemli hedeflerden birisi bu" dedi.YAKIN coğrafyadaki Türk menfaati bulunan tüm projelerde sigorta ihraç edecek şekilde teminat sunacaklarını belirten Benli, "Özellikle Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu gibi coğrafyalardan Türk sigortacılık sektörüne ilgi büyük. Buralarda reasürans ve sigorta çözümleri üretecek bir Türk şirketinin Türkiye'ye büyük katkısı olacaktır. Zaten global marka yolunda ilk adımı bu yakın coğrafyalardan atacağız. Türk bankalarının projeleri bizim için de en büyük çalışma alanlarından biri. Ama bunun dışında da bölgede bir sıçrama yapmayı düşünüyoruz. 2023'te de global bir marka olma yolunda adımlar atacağız" dedi.