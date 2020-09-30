Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne donanımlı laboratuvar

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne birçok testin yapılabileceği donanımlı bir laboratuvar kuruldu. Türkiye'de sayılı laboratuvarlardan biri olacak olan laboratuvarda sistemlerin montajlanması için özveriyle çalışıldı. Laboratuvar, birçok testin yapılmasına imkan sağlarken sonuçlarının da hızla alınmasını sağlayacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi yetkilileriyle alanda incelemelerde bulundu.

"TETKİKLERİN SONUÇLARI BİR MERKEZDEN VERİLİR HALE GELİYOR"

Laboratuvarda incelemelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "2 buçuk yıldır çabaladığımız ve İstanbul'da özellikle laboratuvarların mikrobiyoloji, PCR ve mikrokimya laboratuvarlarının koordinasyonunu sağlayacak bu projeyle 4 merkezileştirilmiş laboratuvarla bütün hastanelerdeki bu tür tetkiklerin sonuçları bir merkezden verilir hale geliyor. İstisnai testlerin yapıldığı 4 tane ana laboratuvar var bu laboratuvar Kartal'da Göztepe'de Okmeydanı'nda ve Kanuni Sultan Süleyman'da planlandı. Bu laboratuvarlarda hem 1. basamak hem 2. basamak hem de 3. basamak testleri yapılabilir hale getirilecek hiçbir insanımız kamu hastanelerinde test yapılmıyor diye bir cevapla karşılaşmayacak" dedi.

"İLK DEFA TÜRKİYE'YE GELİYOR''

Laboratuvarın önemine dikkat çeken Memişoğlu, "İlk defa böyle büyük bir test merkezi olacak özellikle Göztepe Hastanesi ve bu hastane bunun merkezi haline gelmiş olacak, en büyük laboratuvarlar bu merkezler olacak. Bu tür mükemmel yapıların içinde teknik olarak da tıbbi olarak da mükemmel hizmetler sunulacak aynı zamanda buralar araştırma yapılabilir olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Özellikle İstanbul sağlığın baş şehri dünyanın merkezi olacak öngördüğümüz içinde gerçekten inanılmaz bir teknolojiyle her türlü sonucu burada tektik yapılabilecek bir laboratuvar kuruluyor. Fatih Sultan Mehmet'te eski genel sekreterliğimizdeki buna benzer ilk laboratuvardı. O laboratuvar bunların prototipiydi onu İstanbul'a genişletmiş oluyoruz. Mikrobiyoloji dediğimiz kültür dediğimiz mikrobun üreyip üremediğine bakan tetkiklerinin yapılacağı bir yapı geliyor. İlk defa Türkiye'ye geliyor'' ifadelerini kullandı.

