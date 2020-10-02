5 milyon yeni kart kullancısı ilk kez online alışveriş yaptı

KATEGORİ Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serkan Tınastepe, pandemi sürecinde alışveriş sepetlerinde değişim yaşandığını belirterek, "İnsanlar acil ihtiyaçlarına yöneldi. Evle ilgili her türlü ürün satışında artış oldu. Sepete TV, bilgisayar, ev eşyası, halı, perde, mobilya, spor ve iç giyim ürünleri daha fazla girdi. Her marka kendi online operasyonuna başladı. Online satışlar 6-7 kat arttı" dedi. Bankalararası Kart Merkezi verilerini de paylaşan Tınastepe, 5 milyon yeni kart kullanıcısının ilk kez online alışveriş yaptığını ifade etti. 2021'e dair değerlendirme yapan Tınastepe, "Düşük faizli kredi destekleri devam ettiği takdirde sektörde büyüme öngörüyoruz" diye konuştu.