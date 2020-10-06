Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması: Yüzde 20 TOKİ indirimlerini başlatıyoruz

TOKİ'den ev alan vatandaşların dairelerine ait borçları kapatmak isterse uygulanmasını istediği ve daha önce de yapılan yüzde 20 TOKİ indirimi bugün resmen açıklanmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenler için alınan son dakika kararını twitter üzerinden açıkladı.
TOKİ EVLERİ YÜZDE 20 DAHA UCUZ OLACAK
Buna göre evlerini TOKİ dairelerinden kura ile almış olan vatandaşların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
"21 EKİM'DE BAŞLATIYORUZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" dedi.
TOKİ BORCU NASIL HESAPLANIYOR? KİMİN BORCU KAÇ PARA OLACAK?
Buna göre TOKİ'ye 100 bin TL borcu olan bir vatandaş 80 bin TL ödeyerek TOKİ dairesinin tapusunu alabilecek. Aynı oranla yapılacak diğer hesaplamalar şöyle;
TOKİ'ye 200 bin TL borcu olan bir vatandaşın tapuyu üzerine alması için ödeyeceği miktar 160 bin TL
TOKİ'ye 300 bin TL borcu olan bir müşterinin ödeyeceği miktar 240 bin TL
TOKİ dairesi için 400 bin TL borcu kalan bir vatandaş ise 320 bin TL'ye borcunu sıfırlayıp tapusunu edinebilecek.