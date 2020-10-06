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Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması: Yüzde 20 TOKİ indirimlerini başlatıyoruz

için beklenen son dakika müjdesini verdi. Buna göre TOKİ'den ev alan vatandaşlar için yüzde 20 indirim uygulanacak süreç Ekim ayı içerisinde resmen başlatılacak ve böylece TOKİ'den alınan 200 bin TL'lik bir ev 160 bin TL'ye düşerken 300 bin TL'lik bir TOKİ dairesinin bedeli 240 bin TL'ye inmiş olacak. bakiyesi 118 binin altında kalanlar ise 100 bin TL'nin altında bir rakam ile borçlarını kapatmış olacaklar.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:19 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:29 ABONE OL
Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması: Yüzde 20 TOKİ indirimlerini başlatıyoruz

TOKİ'den ev alan vatandaşların dairelerine ait borçları kapatmak isterse uygulanmasını istediği ve daha önce de yapılan yüzde 20 TOKİ indirimi bugün resmen açıklanmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenler için alınan son dakika kararını twitter üzerinden açıkladı.

TOKİ EVLERİ YÜZDE 20 DAHA UCUZ OLACAK

Buna göre evlerini TOKİ dairelerinden kura ile almış olan vatandaşların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

"21 EKİM'DE BAŞLATIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" dedi.

TOKİ BORCU NASIL HESAPLANIYOR? KİMİN BORCU KAÇ PARA OLACAK?

Buna göre TOKİ'ye 100 bin TL borcu olan bir vatandaş 80 bin TL ödeyerek TOKİ dairesinin tapusunu alabilecek. Aynı oranla yapılacak diğer hesaplamalar şöyle;

TOKİ'ye 200 bin TL borcu olan bir vatandaşın tapuyu üzerine alması için ödeyeceği miktar 160 bin TL

TOKİ'ye 300 bin TL borcu olan bir müşterinin ödeyeceği miktar 240 bin TL

TOKİ dairesi için 400 bin TL borcu kalan bir vatandaş ise 320 bin TL'ye borcunu sıfırlayıp tapusunu edinebilecek.

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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması: Yüzde 20 TOKİ indirimlerini başlatıyoruz
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