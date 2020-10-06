Formula seyircisiz biletler iade edilecek

İSTANBUL Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının pandemiyle mücadele önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışmanın seyircisiz düzenlenmesi kararına ilişkin, "Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.