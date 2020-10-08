170 ülkeye en lüks yerliyi satıyor

Otomobil dönüşüm sektörü firmalarından DizaynVip'in orijinal ve patentli parçalarla gerçekleştirdiği yeni nesil araçları 170 ülkeden ilgi görüyor. Şirketin Kurucusu Erbakan Malkoç, seri üretimle yılda 500 araç dönüştürüyor ve bu araçların yüzde 80-90'ını yurt dışına ihraç ediyor. Dizayn- Vip, kilogram başına minimum 250 dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. 2014 yılından beri Mercedes- Benz Türk A.Ş. ile yürütülen görüşmeler ve akabinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda Mercedes-Benz van tipi araçlarında yetkili VanPartner'ı olan DizaynVip, şirketin van tipi araçlarına değer katarken, Türkiye için de ciddi bir girdi sağlıyor. Malkoç, sektörün Türkiye'de yüksek standartlı bir yapıya ulaştığını belirterek, "Türk dönüşüm sektörünün kullandığı teknoloji dünyadaki rakiplerine göre daha yüksek" dedi. Malkoç şu bilgileri verdi: "2019 yılında Çin'de üretim tesisimizi açıp, Türk menşeili ürünlerimizin ihracatını kolaylaştırdık. Türkiye'de 2019'da küçülen pazarın, 2020'de yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Aynı zamanda dünyanın önemli iş insanlarına, oyuncularına, siyasetçilerine de bu yıl da araçlarımızı göndermeye devam ediyoruz."CAZİBE Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının Organize Sanayi Bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira olması gerekecek. Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na göre program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek. Karara göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi. Program kapsamındaki 24 il Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van oldu. ANKARA