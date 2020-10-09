Bu ayın Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Her ayın ilk haftasıyla beraber yatmaya başlayan ücretler Ekim ayının gelmesiyle beraber merakla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda evinde yaşlı veya bakıma muhtaç bireylerin bulunduğu vatandaşlara maddi destek sağlayan ücretin ödemeleri yakın zamanda başlayacak. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
Ekim ayının da gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ederek sorgulamalarına devam ediyor…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Ödemelerin önümüzdeki günlerde il il yatması bekleniyor...