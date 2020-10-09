THY ‘V’ şeklinde toparlanacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in 'Paranın Yönü' programına konuk oldu. Sönmez, Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin başarı hikâyesi olduğunu belirterek, "Ana şirketlerimizden biridir. Daha önce içinde havayolu şirketi barındıran bir fon yönetiminden geliyorum. THY'nin yapısı çok güçlü. 1 lot bile THY hissesi satma planımız yok. THY'nin yanındayız, destekçisi olacağız, pandemi sonrasında 'V' şeklinde toparlanma ile kazanan oyunculardan biri olacaktır. Spekülatif haberlere kulaklarımızı kapatıyoruz" dedi.Ana konularının Türkiye olduğunu ve cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara odaklandıklarını belirten Sönmez, bu nedenle en önem verdikleri konulardan birinin petro-kimya olduğunu söyledi. "Bugün mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şah Deniz projesi ile ciddi anlamda gelir getirir durumda. Cari açıkta petrokimya tarafında Türkiye yaklaşık 17-18 milyar dolar bazen 20 milyar dolarlara gelen ithalatı söz konusu. Bu ithalatın katma değerini Türkiye'de oluşturmamız lazım. 10 tane petrokimya ürününün 9'u ithal ediliyor. Bunu Türkiye'de üretiyor olmamız lazım. Bunun için de büyük sermaye yatırımına ihtiyaç var. Adana bölgesinde yani İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 10-12 milyar dolarlık bir kümelenme planlıyoruz. Fizibilite çalışmaları ve dizaynlar devam ediyor. Lego parçası gibi bölümlere ayırarak 2021 yılında inşallah ilk kazmayı da vuracağız" dedi.5-6 yıllık büyük bir yatırım planı olduğunu belirten Sönmez, bölgesel bir kümelenmenin olmadığına vurgu yaptı. Sönmez, "Bugün baktığımızda Türkiye'yi merkez alırsak iki saatlik uçuş çerçevesinde büyük bir petrokimya kümelenmesi yok. 3-4 saatlik baktığımızda Almanya'da var, Hollanda'da var ve İspanya'da var. Bizim bu alanda önemli bir kapasiteyi diğer rakiplerimiz koymadan koymamız lazım. Belki ileride bölgesel ihtiyaca da cevap verebiliriz" şeklinde konuştu.TELEKOMÜNİKASYON sektörünün bir varlık fonu için olmazsa olmaz, stratejik bir yatırım olduğunu belirten Sönmez, "Türkiye'nin rekabeti için önemli bir sektör. Turkcell sürecini şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Kördüğümü çözme noktasına geldik. 21 Ekim'deki Turkcell Genel Kurulu'nu heyecanla bekliyoruz. Turkcell'in önündeki bariyerleri kaldırıyoruz. Günlük operasyon içerisinde yer almayız" dedi.