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promosyon ücreti ile ilgili haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla beklerken, bankaların sunduğu promosyon fırsatını da yakından takip ediyor. Gelen haberine göre; Bankalar 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve yeni olacaklar için çeşitli kampanyalar sunuyor. Emekli maaşına göre 500 TL'den 750 TL'ye kadar ödemeler yapılıyor. Öte yandan yine emeklilere 2 bin 550 TL nakit imkanı var. İşte emekli maaşları ve emekli promosyonlarıyla ilgili ...

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:20 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:37 ABONE OL
Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zamma kilitlenen emekliler diğer fırsatlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Emekli, dul ve yetimlere bankalar promosyon fırsatı sunuyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

KİM, NE ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplam 1.800 lira veriyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

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Emekli promosyon ücreti ile ilgili son dakika haberi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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