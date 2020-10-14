Son dakika haberi: Kapalıçarşı'dan altın fiyatları hakkında son bilgiler geliyor; bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde altın fiyatları sürekli takip edilen konular araısnda yer alıyor. Aynı şekilde en çok tercih edilen bir numaralı birikim aracı olarak dikkat çekiyor. 14 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son dakika bilgileri ile anlık verileri özel olarak derledik. Geçtiğimiz hafta yatay seyreden altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. ONS fiyatındaki yükselme direkt olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. İşte son dakika bilgileri...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah gram altın altın 482,03 TL'den alınırken 482,16 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sosyal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Özellikle evlerde yastık altı altın dediğimiz altınların çoğu çeyrek altındır. Dolar ve euroya göre daha fazla tercih edilen çeyrek altın bugün 781,70 TL'den alınırken 791,40 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 1.563,10 TL'den alınan yarım altın 1.580,70 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracıdır kolay kolay bozdurulmaz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.202,90
SATIŞ: 3.231,20
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 269,33
SATIŞ: 312,61